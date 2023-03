QUARTO/ La denuncia: «Anziani e malati senza fornitura di pannoloni da mesi»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentilissimi, vi scrivo per segnalarvi l’incresciosa situazione in cui si trovano anziani, malati e disabili residenti nel comune di Quarto Flegreo. Da almeno tre mesi la ditta Santex, incaricata dalla Regione Campania di fornire detti ausili agli aventi diritto, non ottempera tale obbligo, peraltro contrattuale. Risulta del tutto vano rivolgersi agli uffici dell’ASL Na2 Nord siti nel cosiddetto Palazzo di Vetro, in Corso Italia, poiché un addetto impedisce di accedere agli Uffici e, alla richiesta di chiarimenti, dice di rivolgersi al numero verde della Santex. La ditta in questione ha differenti recapiti telefonici, dedicati alle varie Regioni, ma quello per la Campania risulta da tempo sempre nello stato di “occupato”. Vogli precisare che i ritardi nelle consegne sono sempre state una caratteristica dei corrieri della Santex i quali, nella migliore delle situazioni, consegnavano con almeno tre settimane di ritardo. Preciso che il numero di pannoloni che viene dato a ciascun avente diritto è preciso al millesimo, per cui anche un ritardo di pochi giorni nella consegna significa restare senza ausili. Una problematica simile si è già registarta in altre zone della Campania» (Pina V.)