QUARTO – Buone notizie, nonostante il dramma dei decessi, dalla cittadina flegrea. L’ultimo aggiornamento ha fornito infatti un bilancio positivo: nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore.

LA SPERANZA – A darne conferma è il sindaco della città, Antonio Sabino. Su 9 tamponi esaminati, tutti sono risultati negativi. Al momento, questo è bilancio per quanto riguarda Quarto dall’inizio dell’epidemia: 33 le persone che hanno contratto il covid-19. Di queste, sono state o si trovano in isolamento domiciliare in 21. Due, gli attuali ospedalizzati, mentre sono 7 i guariti. Come detto, non lascia indifferenti il numero di coloro che non ce l’hanno fatta – seppur con una media ben meno drammatica di altri comuni – che è di tre morti.