QUARTO – Quattro dosi di cocaina nascoste in un involucro calamitato posizionato sotto il sedile, lato passeggero, della macchina. Con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio i carabinieri hanno arrestato Antonio Coccia, 48enne napoletano. Durante un controllo alla circolazione in via Matteotti a Quarto, l’uomo è stato trovato in possesso della ‘polvere bianca’. Nelle tasche del 48enne sono stati trovati anche 375 euro in contanti ritenuto provento illecito. Nella sua abitazione, dove la perquisizione è stata estesa, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 19 grammi di cocaina e 170 euro, provento verosimilmente illecito. Dietro la tv, in sala da pranzo, era stato creato un vano la cui apertura era possibile solo attraverso un sistema di corde creato ad hoc per spostare il televisore dalla parete. Coccia è finito in manette ed è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.