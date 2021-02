BACOLI – Da quando è stato inaugurato il centro unico vaccinale di Bacoli e Monte di Procida, presso il palazzo dell’Ostrichina, nel Compendio Vanvitelliano del Fusaro, sono state effettuate oltre 600 vaccinazioni a cittadini over 80 richiedenti. Nella prossima settimana partiranno anche le vaccinazioni per gli insegnanti e il personale scolastico degli istituti di Bacoli e Monte di Procida.

COME PRENOTARE LA VACCINAZIONE – Vai sulla piattaforma della Regione Campania alla pagina https://adesionevaccinazioni.soresa.it/; inserisci il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria non scaduta (si trova sul retro della tessera sanitaria di plastica azzurra); inserisci un numero di cellulare e un indirizzo mail (servono per ricevere l’appuntamento per la vaccinazione); conferma la registrazione sulla piattaforma, inserendo il codice numerico ricevuto via SMS (si chiama codice OTP); l’avvenuta registrazione verrà comunicata con l’invio di una mail direttamente all’indirizzo indicato al momento dell’accesso alla piattaforma. L’ASL stilerà gli elenchi delle persone da vaccinare in base alla cronologia delle richieste ed al Comune di residenza dei pazienti. La comunicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’appuntamento arriverà direttamente al cittadino via SMS o mail.

LE RACCOMANDAZIONI – La conferma della registrazione sulla piattaforma non basterà da sola ad accedere ai punti vaccinali. Lo fanno sapere il consigliere incaricato all’emergenza sanitaria Covid-19 Mario Di Bonito e il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: «Per vaccinarsi occorrerà presentarsi al giorno, luogo ed ora indicati nell’SMS o email inviati dall’ASL ai riferimenti indicati dal paziente o dal medico di famiglia al momento della compilazione della richiesta di vaccinazione. In caso di difficoltà o richiesta di aiuto, contattare il proprio medico di base».