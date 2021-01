QUARTO – Un’alunna di seconda elementare del plesso Viviani di Quarto è risultata positiva al coronavirus. Le attività didattiche in presenza per tutti i bambini e i docenti della classe interessata sono state sospese a partire dalla giornata di oggi. Il dirigente scolastico del I Circolo Didattico di Quarto, la professoressa Stefania Albiani, ha disposto per loro l’attivazione della didattica a distanza. Nelle prossime ore l’aula sarà oggetto di sanificazione così come previsto da protocollo prima della ripresa delle attività in presenza. All’Asl Napoli 2 Nord è stato intanto trasmesso l’elenco nominativo – corredato delle generalità anagrafiche richieste – di tutti i bambini e gli operatori, che sono entrati in contatto – entro le 48 ore precedenti l’effettuazione del test molecolare – con la bambina risultata positiva. Sarà proprio l’Azienda Sanitaria a comunicare la fine della quarantena in accordo con i pediatri e i medici di medicina generale.