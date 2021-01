POZZUOLI – Uno studente che frequenta la quinta elementare dell’istituto “Rodari-Annecchino” di Monterusciello è risultato positivo al Covid-19. In via precauzionale il dirigente scolastico ha disposto la quarantena per tutti i compagni di classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti con il bambino. Nel frattempo è stato avviato il link epidemiologico e la valutazione, da parte del dipartimento dell’Asl Napoli 2 Nord, su un eventuale screening da effettuare sugli altri alunni della classe attraverso tamponi molecolari. Dopo la notizia della positività dello studente all’interno dell’istituto, dove sono scrupolose le attività di controllo e prevenzione anti-covid, sono stati attivati tutti i protocolli come da norma.