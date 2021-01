QUARTO – Pugno di ferro contro gli sversamenti abusivi di rifiuti. Arrivano a Quarto sei telecamere per contrastare i reati ambientali. Ad annunciarlo è stato il sindaco Antonio Sabino che preannuncia un maggiore controllo del territorio per far fronte allo smaltimento illecito di rifiuti e ai roghi tossici. «Posizioneremo le telecamere in alcuni dei punti nevralgici del nostro territorio e sanzioneremo chiunque non rispetterà le regole – tuona il capo dell’esecutivo – Per questi criminali zero tolleranza».