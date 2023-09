QUARTO/ Anziano si ribalta con la sua autovettura e finisce in ospedale

QUARTO – Sono le ore 11:50 quando il 118 viene allertato per incidente stradale a via Masullo, in un primo momento gli astanti hanno riferito di una vettura ribaltata con una persona incastrata all’interno. All’ arrivo dei soccorritori il veicolo era stato riportato sulle quattro ruote da un gruppo di ragazzi che hanno prestato i primi soccorsi. Al suo interno un 79enne di Napoli che da solo si era recato a fare una seduta di dialisi. Probabilmente un mancamento post-trattamento dialitico lo ha portato a sbandare e impattare contro il muretto di contenimento della strada per poi capovolgersi. Le condizioni dell’anziano per fortuna non hanno destato preoccupazioni al personale della emergenza sanitaria che lo ha trasferito all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per curare solo delle lievi escoriazioni e contusioni.