Tragedia a Varcaturo: morta ragazzina di 15 anni

VARCATURO – Una tragedia della strada, l’ennesima, si è consumata nella serata di mercoledì in via Ripuaria, nella frazione di Varcaturo dove una ragazzina di 15 anni è morta in seguito a un incidente stradale. La vittima viaggiava in sella a un motorino insieme a un altro giovane quando è avvenuta la tragedia: i due, all’altezza dell’incrocio con viale dei Pini Nord si sono scontrati con un’auto alla guida della quale c’era un uomo. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Inutili sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, per la 15enne non c’è stato nulla da fare a causa delle profonde ferite. Ferito l’amico che era alla guida del veicolo a due ruote che è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Sul posto sono giunti i carabinieri. L’automobilista è accusato di omicidio stradale. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. (seguiranno aggiornamenti)