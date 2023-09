POZZUOLI/ Caos in ospedale, 35enne aggredisce il personale sanitario: denunciato

POZZUOLI – Caos in ospedale. Ieri sera i carabinieri della stazione di Licola sono intervenuti presso il triage del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e hanno denunciato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, per interruzione di pubblico servizio. L’uomo ha aggredito alcuni sanitari. Sei gli infermieri del Pronto Soccorso minacciati. Tre sono stati assaliti anche fisicamente. L’uomo ha dato in escandescenze mentre il figlio era sottoposto ad accertamenti in seguito a un incidente.

L’ALLARME – L’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala che fra l’8% e il 38% degli operatori sanitari ha subito una forma di violenza fisica nel corso della sua carriera e che sono ancora più numerosi coloro che sono stati aggrediti verbalmente. A correre i rischi maggiori, rileva l’Oms, sono gli infermieri e coloro che lavorano nei pronto soccorso. Ed è proprio da questi ambienti che parte un accorato appello alle istituzioni: «Non si può continuare a lavorare in questo modo. Ormai le aggressioni, sia fisiche che verbali, sono all’ordine del giorno. Ci dicono che non c’è personale che possa garantire maggiore sicurezza nei Pronto Soccorso. Allora perché non impiegare i militari dell’Esercito? Così come vengono condotte le operazioni “Strade sicure” bisognerebbe mettere in campo “Ospedali sicuri” per tutelare tutti coloro che vi lavorano».