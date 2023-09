POZZUOLI/ Gambizzato nella notte a Monterusciello il nipote del RAS Sannino

POZZUOLI – Spari nella notte a Monterusciello. Sicari hanno gambizzato il 24enne Luigi Sannino, nipote del RAS Gennaro Sannino arrestato lo scorsa settimana per estorsione. L’uomo è stato ferito poco dopo la mezzanotte nel quartiere Reginelle da un colpo di pistola a un polpaccio. Soccorso, è stato accompagnato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” da alcuni familiari. Non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che sono intervenuti presso il nosocomio flegreo: ai militari il 24enne ha detto di essere stato vittima di un tentativo di rapina. Sannino ha precedenti penali per rapina e resistenza ed attualmente è ritenuto componente di uno dei nuovi gruppi criminali attivi nel quartiere di Monterusciello.

*Seguiranno approfondimenti