Terremoto, trema ancora la terra a Pozzuoli: piovono segnalazioni sui social

POZZUOLI – Le lancette dell’orologio segnavano le 10:04 del mattino quando una scossa di magnitudo 1.5 ha fatto tremare la terra a Pozzuoli. Il terremoto, preceduto da un lieve boato, è stato avvertito nella zona alta della città, ad Agnano, al Rione Toiano e anche sul lungomare. In tanti hanno segnalato sui social quanto percepito in mattinata. «È stato breve, ma decisamente avvertibile a via Luciano. Hanno tintinnato anche i bicchieri», scrive una residente del posto. Secondo l’ultimo bollettino settimanale dell’INGV, nella settimana dal 4 al 10 settembre 2023, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 39 terremoti con magnitudo massima 3.8.