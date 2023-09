Incidente a Varcaturo, due denunce per omicidio stradale

VARCATURO – Due le denunce per omicidio stradale dopo il drammatico incidente costato ieri la vita a una 15enne. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno denunciato il coetaneo, che era alla guida della moto su cui viaggiava la ragazza, e il 39enne al volante dell’auto. L’uomo aveva la patente revocata e viaggiava su un veicolo sottoposto a sequestro. La 15enne, passeggera della moto, è morta sul colpo. Gli altri due coinvolti hanno riportato lievi lesioni. Lo scontro è avvenuto in via Ripuaria, nella frazione di Varcaturo: la vittima viaggiava in sella a una moto di cilindrata 350 insieme all’amico quando, all’altezza dell’incrocio con viale dei Pini Nord, si è registrato l’impatto violento con l’auto. Inutili sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, per la 15enne non c’è stato nulla da fare a causa delle profonde ferite.