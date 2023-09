POZZUOLI/ Risse a “Piazza a Mare”, in arrivo il giro di vite. Il sindaco annuncia: «Pronta una task force»

POZZUOLI – «E’ pronta una task force per intervenire su Piazza a Mare. Al vaglio ci sono anche una serie di interventi per mettere fine a quanto di inaccettabile e vergognoso è accaduto sabato scorso». Sono le parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che senza mezzi termini annuncia interventi dopo l’ennesima rissa andata in scena sabato scorso a Piazza a Mare. A darsele di santa ragione sono state due baby gang composte da giovani provenienti dai quartieri di Monterusciello, Licola e Toiano, alcuni dei quali figli di pregiudicati e affiliati ai clan. Le violenze, andate in scena poco prima della mezzanotte, hanno creato il panico tra le famiglie che in quelle ore affollavano la piazza. Nel video in possesso di Cronaca Flegrea, realizzato durante quei concitati momenti, si vedono due bambine terrorizzate scappare dalla rissa. Immagini che hanno indignato scatenando la reazione indignata di tanti che hanno chiesti interventi forti e punizioni esemplari per i protagonisti.