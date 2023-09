Al reparto di oncologia di Pozzuoli la “Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti”

POZZUOLI – Il 17 settembre si celebra la “Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti 2023” e l’ASL Napoli 2 Nord ha previsto una serie di iniziative che si svolgeranno a partire dal 13 fino al 20 settembre. Focus principale della giornata è “Coinvolgere i pazienti nella sicurezza

delle cure” ovvero il coinvolgimento attivo dei familiari e della comunità nella sicurezza dell’assistenza, elementi al centro di alcuni progetti aziendali come la “Teleriabilitazione” per l’autocura e riabilitazione domiciliare del paziente; l’assistenza del paziente “a fine vita” e alle loro famiglie in un ambiente più umanizzato possibile; il programma di coinvolgimento attivo dei familiari nelle cure dei minori con disturbi del neurosviluppo utilizzando materiali visivi personalizzabili.

GLI EVENTI – Pozzuoli il 17 settembre, presso il Reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie si terrà un incontro dal titolo “Oncologia SI CURA” con al centro il tema della sicurezza delle cure chemioterapiche e dei percorsi ad esse collegati, aperto a pazienti, familiari e cittadini. L’evento sarà preceduto, il 16 settembre, da un altro incontro presso il Reparto di Oncologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio, sull’importanza della cooperazione e supporto delle associazioni nella sensibilizzazione dei pazienti e familiari alla sicurezza nelle cure. Dal 16 al 18 settembre la facciata dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore sarà illuminata di arancione per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza della sicurezza delle cure, così come suggerito dall’OMS. Infine a partire dal primo ottobre prenderà avvio il progetto di miglioramento della qualità dei percorsi di cura presso l’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale San Giuliano, che prevede in una prima fase la somministrazione di questionari ai pazienti e familiari per trarne elementi di valutazione utili al miglioramento dei percorsi e dei servizi offerti.