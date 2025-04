QUARTO/ Antonella bruciata viva durante lite condominiale, chiesto l’ergastolo per l’assassino

QUARTO – Ergastolo per Francesco Riccio, l’uomo che cosparse di benzina e bruciò viva la 48enne Antonella Iaccarino al culmine di una lite condominiale. È la condanna chiesta dal pm Maurizio De Marco, al termine della sua requisitoria, oggi, davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli (presidente Concetta Cristiano, giudice a latere Paola Scandone), nell’ambito del processo sull’omicidio consumato a ottobre del 2023 in via De Gasperi, a Quarto. L’imputato è Francesco Riccio, 55 anni, che quel giorno rischiò un vero e proprio linciaggio, arginato a fatica dai carabinieri. La Procura di Napoli gli contesta l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La vittima, che aveva 48 anni, morì dopo due mesi di agonia nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La sentenza è attesa per l’11 aprile.