POZZUOLI/ Video su Aversa, la condanna di Scamardella «Parole inaccettabili, rispetto tra le città»

POZZUOLI – «In qualità di Presidente di Confcommercio Pozzuoli, ci tengo a esprimere il mio disappunto e la mia netta dissociazione da quanto recentemente dichiarato da un collega ristoratore di Pozzuoli riguardo alle realtà di Aversa.» è quanto fa sapere Nicola Scamardella, presidente di Confcommercio che stigmatizza un video pubblicato su Tik Tok da un ristoratore di via Napoli. «Le parole che sono state usate sono totalmente inaccettabili – dice Scamardella – e non riflettono lo spirito di collaborazione e rispetto che dovremmo sempre cercare di promuovere tra le nostre comunità. Aversa è una città che ha tanto da offrire, con un tessuto commerciale e culturale ricco di eccellenze, proprio come Pozzuoli. Non c’è spazio per offese gratuite, anzi, c’è bisogno di rafforzare il dialogo e il rispetto tra le città vicine. La nostra missione come ristoratori e imprenditori è quella di valorizzare le eccellenze, non di abbatterle. Aversa merita la stessa considerazione e il rispetto che riserviamo a tutte le realtà che contribuiscono a far crescere il nostro territorio.»