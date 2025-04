POZZUOLI/ Manzoni prova ad allargare la maggioranza con il nuovo documento programmatico – IL TESTO

POZZUOLI – Manzoni sta serrando le fila in vista della seconda parte del mandato con vista sulle prossime elezioni comunali. Da giorni è al vaglio il documento programmatico con il quale il sindaco richiama “il senso di unità” alla luce dell’ultima crisi sismica che ha colpito Pozzuoli. Manzoni punta a creare la nuova coalizione per il futuro che, salvo colpi di scena, lo vedrà nuovamente candidato a sindaco nel 2027 a capo del “campo largo” di centro sinistra. “La Città sta vivendo un momento storico delicato, forse il più difficile degli ultimi 50 anni, davanti al quale ognuno di noi è chiamato al senso di responsabilità. – si legge nel documento che riportiamo in esclusiva – Per queste ragioni abbiamo il dovere di mettere da parte diversità, posizionamenti e personalismi figli della scorsa campagna elettorale che ha portato all’elezione di Consiglieri che si rivedono nel campo largo del centrosinistra in entrambi gli schieramenti. Insieme vogliamo consegnare alla Città una coalizione forte e coesa che possa diventare, in questo difficile momento, un punto di riferimento per molti cittadini anche attraverso un percorso di crescita e di formazione di una nuova classe dirigente. Abbiamo avviato un confronto programmatico che, con il contributo di tutti e superando le diverse visioni, ha determinato l’elaborazione di un documento programmatico condiviso con la definizione di azioni a breve, medio e lungo termine che saranno oggetto di un prossimo aggiornamento del DUP. Vogliamo realizzare un progetto di governo della Città già proiettato al futuro che, con a capo il Sindaco Gigi Manzoni, insieme alle forze civiche, coinvolga tutti i partiti che si riconoscono nel centrosinistra.”

I PUNTI – Il documento tocca vari punti, tra cui la valorizzazione del Rione Terra che “deve avvenire attraverso un modello di gestione efficace, capace di coniugare competenze specialistiche nei vari settori (alberghiero, ristorazione, commerciale e culturale) con una visione strategica unitaria” mettendo in discussione la realizzazione della Fondazione; la riqualificazione dell’area ex Sofer attraverso un modello di sviluppo equilibrato; la Riqualificazione della Linea di Costa che prevede, tra le varie iniziative, “la rimessa a bando di tutte le concessioni scadute, nel rispetto della normativa vigente, con criteri orientati alla qualità del servizio e alla tutela ambientale”; la valorizzazione innovativa del patrimonio archeologico e naturalistico che “prevede di mettere a reddito i numerosi siti di interesse, attraverso una collaborazione sinergica con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Soprintendenza ai Beni Archeologici e l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei”. In questo caso “La gestione sarà affidata a soggetti del terzo settore, garantendo però alcuni principi inderogabili”. Altri due punti del documento sono poi il Bradisismo e le misure da adottare per la mitigazione del rischio e la sicurezza dei quartieri.

LE FIRME – Il testo – secondo Manzoni – sarà il punto di svolta per compattare la nuova squadra di governo e dare lo slancio al nuovo rimpasto di Giunta. Finora l’ok è arrivato dai consiglieri comunali del PD, inclusi Ismeno e Villani che ufficialmente entrano in maggioranza, da Tozzi, Pafundi, dal gruppo di Cossiga. Restano al momento fuori Pastore e i tre consiglieri Di Dio, De Simone e Guardascione; e i consiglieri di opposizione Maione, Figliolia, Iasiello e Del Vaglio. In bilico ci sono Sebastiano e Volpe, che al momento non hanno ancora firmato.