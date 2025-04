BACOLI/ Parcheggi, passo indietro di Josi: ora chiede aiuto al Prefetto

POZZUOLI – Si arricchisce di una nuova puntata il caso parcheggi di Miseno e Miliscola che, ormai, imperversa da due settimane. Dopo l’annuncio della protesta popolare, il sindaco ha invitato ad un incontro le varie categorie coinvolte dalla chiusura dei parcheggi. Gli incontri, tenutisi ieri al Municipio di Piazza Marconi, non hanno portato ad alcuna soluzione, mentre il sindaco ha spedito la “patata bollente” al Prefetto Di Bari.

GLI INCONTRI – Josi ha preteso che gli incontri fossero divisi per categoria. In poche parole il primo cittadino ha ribadito di non avere soluzioni e di aver scritto al Prefetto di trovare una la strada al problema, magari per ordine pubblico, anche attraverso l’art.32 del Decreto Coesione, così come già successo l’anno scorso in Puglia, a Lecce. L’incontro col Prefetto, previsto domani, potrebbe vertersi su questa soluzione che, comunque, resta un’incognita. L’articolo del Decreto prevede la possibilità della “realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio”. Alla base del passo indietro del primo cittadino sulla chiusura dei parcheggi i malumori in maggioranza e la protesta popolare pronta a scatenarsi contro di lui in caso di mancata soluzione. Da segnalare che il Sindaco, in alcuni di questi incontri, avrebbe anche affermato di aver assimilato l’evidente fallimento dei parcheggi d’interscambio e delle navette che viaggiavano vuote.

OPERATORI SCETTICI – In un’assemblea pubblica tenutasi a Baia gli operatori temono l’ennesimo bluff del sindaco e, quindi, hanno confermato la manifestazione pubblica per sabato prossimo. “Solo con una soluzione chiara e definitiva che arriverà, eventualmente, mercoledì, potremmo decidere di revocare la manifestazione. Senza soluzione – afferma il Presidente di Alba Flegrea Gaetano Giordano – andremo avanti per la nostra strada con la nostra protesta. Chiediamo una soluzione definitiva al problema, ovvero una variante al Puc che possa prevedere i parcheggi sul litorale di Miseno e Miliscola. L’eventuale intervento per ordine pubblico del Prefetto deve servire alla politica per iniziare l’iter per la variante al Puc”.