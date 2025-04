A Pozzuoli si inaugura il “Largo Giulio De Luca”

POZZUOLI – Giovedì 10 aprile, alle ore 10.30, si terrà la cerimonia di intitolazione di “Largo Giulio De Luca”, medico di famiglia rimasto vittima della pandemia da Covid mentre espletava con spirito di abnegazione le proprie funzioni, non sottraendosi fino alla fine al giuramento di prestare assistenza ai malati. All’indimenticato “Dottore Buono” sarà dedicata l’area di circolazione, altezza civico 42, che interseca Via Monteruscello con Via Severini, che prenderà il nome, appunto, di Largo Giulio De Luca. Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Pozzuoli, Ing. Luigi Manzoni, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Presidente della Commissione per la Toponomastica, Prof. Vittorio Festa, la Vicepresidente, Mena d’Orsi, gli altri componenti dell’organismo comunale insieme alle massime autorità istituzionali, militari, civili e religiose, alla famiglia, ai colleghi e agli amici tutti che vorranno onorare la memoria del compianto medico.

«Questa intitolazione, che come molte altre, nasce dalla volontà di dar seguito alle richieste pervenute nella precedente commissione, testimonia l’intento di continuità della macchina amministrativa, senza un prima e un dopo, ma con solo un condiviso nobile presente atto a riconoscere l’immensità umana e professionale del nostro indimenticato Dottor Giulio. – spiega Mena D’Orsi, Vicepresidente Commissione per la Toponomastica del Comune di Pozzuoli – Ho da subito preso a cuore la richiesta per l’intitolazione anche se consapevole che, da regolamento, la Prefettura non rilascia nullaosta se non sono passati 10 anni dalla dipartita. Ebbene, per Giulio abbiamo avuto l’autorizzazione in deroga dopo solo due anni e, per questo, mi corre l’obbligo di ringraziare il Vice Prefetto, Dr. Sergio Di Martino, sempre disponibile ad accogliere e far approvare le mie richieste. Ed è un atto dovuto perché Giulio, morto per salvare la vita ai suoi pazienti, non può e non deve essere dimenticato.»