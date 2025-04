POZZUOLI/ «Il fatto non sussiste» assolto l’avvocato Andrea Ferro

POZZUOLI – «Il fatto non sussiste». L’avvocato Ferro Andrea, difeso dall’avvocato Amerigo Russo, ieri mattina è stato assolto con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste, dal Tribunale di Napoli, settima sezione penale, dall’accusa di tentata estorsione ai danni di Pietro Chiaro che, nel lontano 2017, denunciò Ferro presso la Guardia di Finanza di Pozzuoli in quanto l’avrebbe costretto a versare la somma di euro 1100 facendo riferimento, anche, a circuiti delinquenziali puteolani.

LA VICENDA – Per tale accusa, l’avvocato Ferro fu arrestato nell’aprile del 2017 ed immediatamente scarcerato, in quanto fin da subito gli elementi di prova, a suo carico, risultavano essere contraddittori ed insufficienti. Dopo un lungo processo, durato quasi cinque anni, per tramite della propria difesa, l’avvocato Ferro è riuscito a dimostrare l’assoluta insussistenza della prospettazione accusatoria. Ferro è stato consigliere comunale ed assessore del comune di Pozzuoli.