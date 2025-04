POMIGLIANO – La squadra juniores del Rione Terra Calcio batte 4-1 il Pomigliano e vola alla finale Play Off regionale. I flegrei – dopo la goleada interna contro il Grazzanise – hanno vinto in trasferta grazie alla doppietta di Ruopoli e le reti di D’Acierno e Knysh. La squadra è ancora imbattuta e adesso affronterà in finale il Micri Calcio.