Puteolana tra i massimi esperti mondiali di bradisismo, appello al sindaco Manzoni «Facciamoci aiutare anche da lei»

POZZUOLI – «Sindaco, interpella Tiziana Vanorio, massima esperta di bradisismo». È l’appello che in queste ore sta circolando in rete, condiviso da centinaia di utenti che chiedono al sindaco Gigi Manzoni di avvalersi delle conoscenze di Tiziana Vanorio, geofisico puteolano, che dirige il Laboratorio di Fisica delle Rocce e Geomateriali alla Stanford University. La Vanorio è uno dei massimi scienziati che ha realizzato studi rivoluzionari sul fenomeno del bradisismo, guadagnandosi anche la prima pagina di “Science”, la rivista scientifica più prestigiosa al mondo.

GLI STUDI – “La sua ricerca integra esperimenti di laboratorio con tecniche analitiche per indagare le proprietà fisiche e meccaniche di rocce e geomateriali. Esplorare l’influenza delle strutture composite sulle proprietà su varie scale, dalle caratteristiche microstrutturali alle proprietà di massa, è il punto focale del suo programma. – è la presentazione l’università americana fa di Tiziana Vanorio e dell’impegno del suo gruppo di ricerca – Il suo gruppo applica questa comprensione per studiare nuovi processi per l’ingegneria sia del sottosuolo che dei materiali, come il miglioramento del riutilizzo di CO2 attraverso tecniche di mineralizzazione accelerata, lo studio del motore principale dell’idrogeno naturale e la replicazione di processi di cementazione naturali e nanostrutture fibrose.”