Cumana, è ufficiale: giovedì riapre il tratto Bagnoli-Torregaveta

POZZUOLI – Riaprirà giovedì 20 febbraio la tratta della ferrovia Cumana Bagnoli-Torregaveta, interrotta il 24 dicembre scorso a seguito di una voragine apertasi nei pressi della stazione di Pozzuoli. L’ufficialità è stata data all’Eav che ha annunciato la fine dei lavori di adeguamento della nuova galleria tra Gerolomini e Arco Felice.

NUOVA TRATTA – L’adeguamento della linea consentirà di bypassare la stazione di Pozzuoli in modo da ripristinare il servizio fino a Torregaveta. La decisione, di escludere la stazione di Pozzuoli dall’intera tratta, era arrivata a seguito dei sopralluoghi effettuati per rimettere in sicurezza la voragine. In quel preciso istante è stato capito che non ci fossero tempi brevi adeguati per risolvere la problematica. La stazione di Pozzuoli, dunque, resterà comunque chiusa, ma al di là di questo disagio, che sarà comunque attenuato dall’utilizzo di navette tra Gerolomini ed Arco Felice.