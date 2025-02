Non si ferma lo sciame sismico: quasi 500 scosse. Alle 03:22 a Pozzuoli una di magnitudo 3.1. Seconda notte in strada per tanti residenti

POZZUOLI – Non si ferma lo sciame sismico iniziato sabato pomeriggio. Finora sono quasi 500 le scosse rilevate dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea e che rientrano nel fenomeno che va avanti ininterrottamente da tre giorni. Si tratta di uno degli sciami più lunghi della storia. Alle 03:22 di questa notte una nuova scossa di magnitudo 3.1 ± 0.3 si è verificata a Pozzuoli, con epicentro localizzato in zona Solfatara alla profondità di 2.3 km, seguita da una di magnitudo 2.2.. Da mezzanotte i fenomeni sismici localizzati sono stati 80.

NOTTE IN STRADA – Intanto numerosi residenti, per la seconda notte consecutiva, hanno dormito nelle auto in strada. In particolare a via Napoli, sul lungomare Sandro Pertini, nel parco urbano attrezzato, a via Campana e nella zona della Darsena. Oltre cento persone hanno invece alloggiato nel centro di prima accoglienza realizzato al Palazzetto dello Sport di Monterusciello. A Bacoli un’abitazione è stata sgomberata nella giornata di ieri e quattro persone sono state ospitate nel centro allestito all’interno della scuola Gramsci.