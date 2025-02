Bradisismo, la denuncia del vulcanologo «Il sistema è impazzito»

POZZUOLI – «Ai Campi Flegrei un numero incredibile di terremoti. Il sistema è impazzito. Interpretare il fenomeno non è facile, tuttavia andrebbero avanzate ipotesi sul meccanismo in atto e verificate con indagini ad hoc. Le persone di scienza sono in silenzio. Si illustrano gli effetti, nessuna informazione sulle cause.» È quanto afferma il vulcanologo Giuseppe Luongo che denuncia, a suo avviso, quelle che sono una serie di falle nelle istituzioni. «La Protezione Civile – aggiunge Luongo – non fornisce un supporto alla comunità impaurita, per superare l’angoscia di un avvenire ignoto. Manca il soccorso alla popolazione che resta in strada per la paura dei crolli, durante le fasi sismiche più critiche. Le persone fragili soffrono per la mancanza di aiuto e la disponibilità di un ricovero adeguato. Una grande confusione e una grande tristezza per i più deboli. Organizzare ricoveri temporanei per le persone più bisognose, impaurite, senza sostegno familiare. Procedere rapidamente con gli interventi strutturali per render sicuri gli edifici.»