Attivati a Pozzuoli sei punti di raccolta, al Palazetto staff di psicologi

POZZUOLI – Il Palatrincone di Monterusciello è stato allestito per accogliere i cittadini comprensibilmente spaventati. Nella struttura viene garantita accoglienza e sono assicurati i pasti, tutto assistito da volontari e da psicologi preparati per la gestione delle emergenze.

I PUNTI – Le aree di attesa attivate sono sei, di cui 2 a via Napoli, 1 a Piazza a Mare, 1 al Parco Urbano C9, 1 a Largo Palazzine e 1 presso la scuola V.Emanuele di Arco Felice. La scorsa notte sono state ospitate al palazzetto 51 persone. Per pranzo sono arrivate 35 registrazioni. Per la prossima notte già si sono registrate 56 persone. Il Palatrincone può essere raggiunto in autonomia oppure con il servizio navette attivo dalle ore 19.