POZZUOLI – Sulla riapertura delle scuole a Pozzuoli si deciderà solo stasera, dopo l’incontro pubblico alla Protezione Civile di Monterusciello. I dati emersi dalle verifiche sugli edifici scolastici sono confortanti. Lo sciame sismico in corso da sabato e le quasi 600 scosse non hanno provocati danni. E proprio in questa direzione va l’intenzione del sindaco: dare un segnale di normalità.