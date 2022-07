POZZUOLI – E’ Valentin Haberkon il nuovo attaccante argentino della Puteolana 1902 annunciato venerdì scorso da Cronaca Flegrea. Il calciatore è arrivato oggi a Pozzuoli dove ha firmato per la squadra del patron Salvatore Di Costanzo. Ventisette anni, nato a Macachin, nella regione argentina de “La Pampa”, Haberkon l’anno scorso ha messo a segno 9 gol con la maglia del Lamezia Terme in serie D.

IL CURRICULUM – Punta centrale, il nuovo numero nove granata ha giocato in Argentina nel Deportivo Espanol e nel Los Andes per poi volare in Europa dove, in Romania, ha vestito la maglia del Miercurea Ciuc prima di approdare in Italia al Vigor Lamezia e al Lamezia Terme nella passata stagione.