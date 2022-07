BACOLI – Nella serata di ieri la parrocchia di Santa Maria del Riposo a Baia e il Comune di Bacoli, in occasione del 90° anniversario della presenza di San Giustino Maria Russolillo a Baia, hanno celebrato un’importante pagina di storia con la Santa Messa presieduta dal vescovo di Pozzuoli Monsignor Gennaro Pascarella in piazza Enzo Rigatti cui è seguita la dedicazione della al Santo. Quella di ieri non è stata la prima, né sarà l’ultima piazza dedicata a don Giustino, ma già si sta lavorando per intitolare una strada nel comune di Napoli e presto in tutti i comuni dell’area flegrea. «Bacoli inaugura Piazza San Giustino. È sul porto di Baia. Abbiamo scoperto la targa che celebra l’unione tra il Santo di Pianura e la nostra città. Una forte emozione. Con la messa celebrata all’ombra del Tempio di Diana, al cospetto di una gradinata piena di fedeli, accorsi da tutti i Campi Flegrei», le parole del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.