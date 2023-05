Proteste e barricate anti-immigrati a Licola Mare – LE FOTO

LICOLA MARE – Momenti di tensione questa sera a Licola Mare teatro di una protesta anti-immigrati. Decine di residenti sono scesi in strada, in via Del Mare, per dire “no” all’arrivo di oltre cinquanta persone provenienti dai paesi del nord Africa. Uomini, donne, anziani e ragazzini nonostante la pioggia hanno bloccato il traffico e il passaggio di un bus della linea Pozzuoli-Licola. «Dopo i cinquanta dei giorni scorsi sono in arrivo altri duecento cinquanta da sistemare in un albergo di Licola. Non è possibile, già viviamo in una situazione di forte degrado, con risse e violenze tutti i giorni» racconta una residente della zona. Sul posto sono giunte diverse auto dei carabinieri che hanno tenuto sotto controllo la protesta.