Sciame sismico a Pozzuoli: 9 scosse di terremoto nella notte

POZZUOLI – Sciame sismico a Pozzuoli, nove scosse di terremoto in poche ore. L’evento più significativo è stato localizzato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano in zona Solfatara, più precisamente in prossimità di via Solfatara, alle 00:33, alla profondità di 2.3 km con magnitudo 2.8. Il sisma è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro.

I CONTROLLI – A sentire la terra tremare non solo gli abitanti di Pozzuoli, ma anche di Quarto, Pianura, Agnano. Da ore la Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile stanno perlustrando il territorio. Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.4 era stata registrata nella zona dei Campi Flegrei, nella notte tra domenica e lunedì. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato che il sisma si è verificato alle 4.28 ad una profondità di 3 chilometri.