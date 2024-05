Processo-Figliolia: i pm rilanciano, chiesto nuovo rinvio a giudizio «C’è associazione per delinquere»

POZZUOLI – «C’è associazione per delinquere per Figliolia, Oddati e Musella». E’ quanto sostengono i pubblici ministeri Stefano Capuano e Immacolata Sica che hanno avanzato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei tre imputati accusati, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti in merito al bando di gara per la concessione del Rione Terra di Pozzuoli. Accusa di reato prevista dall’articolo 416 del codice penale che era stata “stralciata” dal Gip di Napoli. La richiesta di rinvio a giudizio dovrà ora essere valutata durante l’udienza preliminare prevista nei primi giorni di luglio.

LE ACCUSE – «È stata fissata udienza preliminare per gli altri imputati in relazione alle ipotesi di reato per le quali in Gip non aveva emesso misura e con riferimento a Figliolia per i reati per i quali aveva escluso la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria. Ed infatti i pm hanno contestato anche una inverosimile associazione per delinquere per i soggetti coinvolti nel processo principale» ha spiegato l’avvocato Gigi De Vita, storico difensore dell’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che attualmente si trova ancora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.