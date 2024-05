Falsi controlli per il bradisismo nell’area flegrea, l’allarme sui social: «In due si sono finti tecnici»

POZZUOLI – «Attenzione! Ieri due personaggi hanno bussato nel mio viale, nei pressi piazza Giovanni XIII, per “controlli appartamenti per il Terremoto. Ma chiaramente sono imbroglioni! Se vi va segnalate ad amici e parenti zona Traiano-Soccavo». E’ quanto denuncia una iscritta a Facebook che questa mattina ha postato in un gruppo un episodio che sarebbe accaduto ieri. Denuncia circoscritta che racconta di un presunto tentativo di truffa da parte di due persone che ieri si sarebbero finti tecnici addetti ai controlli nelle abitazioni propedeutici alla prevenzione del rischio sismico messi in campo da Protezione Civile in tutta l’area flegrea. L’episodio sarebbe accaduto in zona Traiano-Soccavo, nel comune di Napoli, area anche questa colpita dal fenomeno sismico.