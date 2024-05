Apre a Pozzuoli il più grande Showroom per la vendita di materassi

POZZUOLI – Apre a Pozzuoli uno dei più grandi Showroom della Campania per la vendita e distribuzione di materassi, reti, accessori, poltrone e sistema di riposo a marchio Permaflex di altissima qualità. Promotrice è la società Elettrocasa, nata nel 1997 per volontà dell’imprenditore Luigi Postiglione. Il taglio del nastro è previsto per domani, sabato 18 maggio, a partire dalle ore 18.30 presso lo store in via Artiaco 77.

L’IMPEGNO – «Tanti anni di intensa attività e crescita nel settore hanno segnato la storia della nostra società, che va avanti da quattro generazioni. Professionalità e grande attenzione alla cura e alla soddisfazione del cliente sono le caratteristiche principali del nostro team di lavoro. Le aziende con le quali collaboriamo da anni, in maniera diretta, sono per noi motivo di vanto che denotano una immagine qualificata ed inalterata del nostro modo di operare, adeguato a questo frenetico mondo commerciale. Offriamo innovazione ed assistenza a tutti i nostri clienti. Il nostro rapporto con la clientela non si ferma alla sola responsabilità di vendita, ma anche ad una importante consulenza commerciale nella scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze».