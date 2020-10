POZZUOLI – Una bambina di 6 anni che frequenta il primo anno della scuola elementare “Oriani” di Licola è risultata positiva al tampone per il Covid 19. La piccola, asintomatica, sarebbe stata contagiata da un parente a sua volta risultato positivo nei giorni scorsi. Immediatamente è scattata la chiusura dell’aula che ospita la 1^B (la classe della piccola) ed è stata disposta la quarantena per tutti i compagni di classe e la sospensione delle lezioni che riprenderanno attraverso la didattica a distanza. Anche tre insegnanti sono stati messi in isolamento dall’Asl Napoli 2 Nord. La comunicazione è stata data direttamente dalla presidente Annalisa Illiano attraverso un messaggio vocale diffuso su WhatsApp. La scuola, comunque, resta aperta in virtù di una doppia sanificazione effettuata sia venerdì che questa mattina.

I CONTROLLI – “E’ stato applicato alla lettera il protocollo del comitato tecnico scientifico, teniamo a tranquillizzare tutti in quanto la scuola è stata immediatamente sanificata e igienizzata con apparecchiature e detergenti specifici. Quando la preside, stamattina, ha avuto la conferma del caso ha fatto ripetere le procedure. Tutta la situazione è monitorata e tenuta sotto controllo dall’amministrazione comunale e dall’Asl” ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Pozzuoli Anna Maria Attore.