POZZUOLI – C’è un altro studente contagiato a Pozzuoli: si tratta di un ragazzino di 10 anni che frequenta la quinta elementare presso l’istituto Pergolesi di Arco Felice. Dopo l’esito del tampone l’Asl ha disposto la chiusura dell’edificio scolastico per la giornata di domani e la quarantena per tutti i compagni di classe e i docenti dello studente. La notizia del contagio arriva poche ore dopo quella del primo caso in città che ha interessato un’alunna di 6 anni che frequenta il plesso Oriani di Licola.

L’AVVISO – “Si comunica a tutti che domani martedì 6 ottobre 2020 presso il plesso Pergolesi non si svolgeranno le ordinarie attività didattiche per consentire una corretta e completa sanificazione dell’edificio ad opera di una ditta specializzata.Tale sanificazione mira a realizzare misure di prevenzione il più possibile efficaci ed approfondite a seguito di un accertato caso di positività Covid. Le lezioni presso il plesso Pergolesi riprenderanno regolarmente, a sanificazione effettuata, il giorno mercoledì 7 ottobre 2020.” è il messaggio apparso sul sito della scuola.