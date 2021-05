POZZUOLI – C’è il tutto esaurito per l’Happy Hour dei vaccini in programma dalle 18 di domani in “Piazza a Mare” a Pozzuoli. L’evento, riservato alla fascia d’età 18-29 anni, in poche ore ha raggiunto il numero massimo di prenotazioni. “Vista la notevole affluenza è probabile che nei prossimi giorni verranno aggiunti altri Open Day, si raccomando di verificare i comunicati rilasciati dalla propria Asl di appartenenza” è il testo apparso a molti giovani che nel pomeriggio di venerdì hanno tentato di iscriversi alla piattaforma dedicata. L’Open Day di domani, organizzato a Pozzuoli dall’Asl Napoli 2 Nord, prevede la somministrazione, in un’unica dose, del vaccino “Johnson & Johnson”.