AREA FLEGREA – In netto calo anche oggi i contagi nell’area flegrea dove in 4 comuni i nuovi casi di Covid-19 sono appena 5. Nel dettaglio: a Bacoli c’è un nuovo positivo su 36 tamponi molecolari processati; a Pozzuoli 2 positivi su 149 tamponi; a Quarto 2 positivi su 76 tamponi. I dati – diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania- sono aggiornati alle 23.59 di giovedì 27 maggio 2021. In tutta la regione i casi del giorno sono 477 (di cui 175 sintomatici e 302 asintomatici) su 11.155 test effettuati.