VARCATURO – I Carabinieri della Stazione Varcaturo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 35enne senza fissa dimora di origini gambiane. E’ ritenuto gravemente indiziato di 3 rapine commesse ai danni di una prostituta albanese alla quale, in 3 diversi giorni (28 luglio e 2 agosto 2020, 21 gennaio 2021), aveva sottratto la borsa sotto la minaccia di un coltello. I carabinieri stanno vagliando altri episodi analoghi per i quali, negli ultimi mesi, sono arrivate numerose segnalazioni. L’uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.