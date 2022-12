Premio Letterario Nazionale “Publio Virgilio Marone” nel bene confiscato alla criminalità a Quarto

QUARTO – Si terrà domani la cerimonia di premiazione della III edizione del premio Letterario Nazionale “Publio Virgilio Marone”. L’evento presenterà come sfondo Quarto e precisamente “Piazza Giancarlo Siani. Giornalista” di Casa Mehari alle ore 10. Casa Mehari è una struttura confiscata alla criminalità di proprietà del comune e gestita dall’associazione temporanea di scopo formata dall’associazione La Bottega dei Semplici pensieri, La Cooperativa La Quercia Rossa, l’associazione Artemide e l’associazione Dialogos. Il Premio nasce per divulgare la produzione letteraria virgiliana e i riflessi che questa ha sui Campi Flegrei, su Napoli e sulla Campania. Le giurie coinvolte hanno esaminato gli elaborati e hanno decretato le opere vincitrici e quelle meritevoli di menzione. Per la poesia edita la vincitrice è Gabriella Cinti (Jesi, Ancona) con “Euridice è Orfeo” per la poesia inedita la vincitrice è Annamaria Perrotta (Laureana Cilento, Salerno) con “Il cielo di Enea” per la poesia in latino il vincitore è Antonio Maddamma (Senigallia, Ancona) con “ Silius in die natali Vergilii” per la poesia in lingua napoletana e in altre lingue o dialetti la vincitrice è Alessandra Mascia (Gricignano di Aversa, Caserta) con “Napul’è, per la saggistica edita il vincitore è Mario Lentano (Siena) con “Virgilio” Salerno Editrice (2022), per la saggistica inedita ci sono due vincitori ex aequo: Michele Maria Santoro (Bologna) con “Dante e Palinuro Suggestioni virgiliane nella Commedia” e Massimo Rossi (Montepulciano, Siena) con “Enea, l’eroe malinconico”. Per la sezione Narrativa edita il vincitore è Armando Guarino (Napoli) con “Ben Moussa. Il bambino nello specchio” Santelli, per la Narrativa inedita la vincitrice è Anna Salomone (Napoli) con “Occhi di spettro”, per il Giornalismo il premio va ad Antonio Cangiano (Napoli) con l’articolo “Dante e Virgilio in bici nei Campi Flegrei, l’omaggio al Giro d’Italia di Nick Mason a Baia”.

L’EVENTO – Le scuole premiate per lavori individuali o collettivi: Plinio Seniore di Castellammare (Napoli); l’Isis Righi-Nervi-Solimena di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta); il Liceo delle Scienze Umane – Istituto Nolfi – Apolloni di Fano (Pesaro – Urbino); il liceo classico Galileo Galilei di Piedimonte Matese (Caserta) e l’Istituto Tecnico Turistico “Giovanni Falcone” di Pozzuoli (Napoli). Nel corso dell’evento saranno conferiti i “Premi Virgiliani” a personalità del mondo della cultura. Presenteranno la cerimonia Luisa Perfetto e Arturo Delogu. Le riprese video saranno effettuate da Salvatore Basile. L’idea del premio e l’organizzazione sono dell’associazione di promozione sociale Dialogos e della casa editrice New Media Press. Collaborano le associazioni Accademia Reale, Villaggio Letterario, Napoli Europea, La Bottega dei Semplici Pensieri, La cooperativa La Quercia Rossa, Artemide, Lux in Fabula, Opus continuum, Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei, Malazè, Gruppo Archeologico Kyme, La Rotta di Enea. L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Quarto.