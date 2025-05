Premio Dicearchia 2025 a Raiz, il don Salvatore di “Mare Fuori”

POZZUOLI – Domani (domenica 25 maggio 2025) alle ore 10.30, si terrà la cerimonia di consegna del “Premio Dicearchia 2025”, giunto alla XII edizione, presso la suggestiva cornice di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli. L’evento è promosso e organizzato da Giovanna e Ciro Di Francia, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione Nuova Dicearchia, da anni impegnata nel promuovere cultura, memoria e coscienza civile nel territorio flegreo. Il prestigioso riconoscimento, rappresentato da un lavoro dell’artista puteolano Antonio Isabettini, sarà conferito a Raiz, voce storica della musica napoletana contemporanea e volto noto anche per il suo ruolo di don Salvatore Ricci nella celebre serie “Mare Fuori”.

IL PREMIO – Raiz sarà premiato non solo per il valore artistico della sua produzione, ma per il suo profondo impegno civile e umano: con la sua voce e le sue parole ha saputo raccontare emozioni, identità e storie che parlano al cuore di tutti. Il premio intende anche rendere omaggio alla sua capacità di resistere e trasformare il dolore personale – come la recente perdita della moglie Daniela – in espressione artistica autentica, densa di significato. Il Premio Dicearchia si rivolge a chi si distingue per l’impegno sociale, ambientale e culturale, e vuole essere una carezza simbolica a tutte le vittime, dirette e indirette, della Terra dei Fuochi, una ferita ancora aperta nel cuore della Campania.

La cerimonia sarà arricchita dalla Performance dei Piccoli Angeli e dagli interventi di personalità di spicco del mondo della giustizia e della comunicazione: Massimo Urbano, magistrato; Giovanni Siniscalchi, penalista; Claudio Ciotola, giornalista e moderatore dell’evento. L’iniziativa è sponsorizzata dall’Antica Pasticceria Del Giudice – Pozzuoli e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pozzuoli e dell’Ordine dei Giornalisti.