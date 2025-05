POZZUOLI/ Nuova Giunta, consigliere regionale accusa «Manzoni mano armata del PD napoletano»

POZZUOLI – «Probabilmente perché legati da una forte solidarietà umana e politica con il Presidente De Luca e, forse, anche perché il PD napoletano ha ritenuto di ordinare al Sindaco Manzoni di Pozzuoli, fungendo semplicemente da mano armata politica, lo scempio politico amministrativo operato per estromettere dalla giunta un gruppo di consiglieri comunali da sempre schierati con questo Sindaco e con questa maggioranza», così il consigliere regionale della Campania, del gruppo “A testa Alta con De Luca”, Diego Venanzoni, commentando quanto sta accadendo al comune di Pozzuoli per il rimpasto operato dal Sindaco Manzoni. «È inammissibile – ha proseguito Venanzoni – abbandonare esponenti politici da sempre schierati con il Sindaco, per il solo intento di riciclare soggetti provenienti da altri schieramenti e, quindi, suoi oppositori o che addirittura si sono candidati a sindaco in contrapposizione a chi oggi li nomina assessore. Se queste sono le avvisaglie, per lo più a due anni dal rinnovo del comune, credo che una riflessione vada fatta. Riteniamo che quella intrapresa dallo stesso PD sia una deriva pericolosa. Un partito che pensa di utilizzare i territori le loro peculiarità ad uso e consumo delle ambizioni personali di qualcuno».

LA PREOCCUPAZIONE – Il riferimento del consigliere regionale è ovviamente alla “cacciata” dalla maggioranza del gruppo “Pozzuoli al Centro” composto da Pastore, De Simone, Di Dio e Guardascione. «Per questo motivo – conclude Venanzoni – che mi ritengo veramente preoccupato delle dinamiche interne ai vari livelli del PD che, pur di raggiungere ripeto obiettivi personali o anche, semplicemente, di rivalsa nei confronti di qualcuno facilmente individuabile, abbandona un gruppo di amministratori leali dalla prima ora, da sempre in maggioranza e che, peraltro, hanno contribuito a crearla, per far posto a chi invece l’ha sempre osteggiata stando all’opposizione. Un’opposizione, è bene ricordarlo, mai costruttiva. Penso che sia il Sindaco Manzoni che soprattutto i suoi mandanti politici debbano dare una risposta innanzitutto alla città di Pozzuoli per questo scellerato comportamento».