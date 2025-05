Festa scudetto, a Pozzuoli e nei Campi Flegrei trionfa la civiltà

POZZUOLI – È positivo il bilancio della festa scudetto andata in scena questa notte a Pozzuoli e nei comuni dei Campi Flegrei. A differenza di Napoli e dei comuni della provincia, le forze dell’ordine non hanno riscontrato particolari criticità nonostante le migliaia di persone che si sono riversate in strada. Finora, infatti, non sono stati segnalati reati predatori né rapine. Le persone giunte al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” risultano essere residenti in altri comuni.

LA FESTA – Le piazze che hanno ospitato i festeggiamenti sono state presidiate dai vari reparti dei carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli e dagli agenti della Polizia Locale. In particolare a Piazza Aldo Moro, Piazza della Repubblica e a Piazza De Curtis a Monterusciello, dove è stato allestito il maxi schermo, si è concentrata la stragrande maggioranza dei tifosi. Bilancio positivo anche a Quarto, Monte di Procida e a Bacoli eccetto al Fusaro, dove si registra una scazzottata tra giovani. A Monte di Procida, invece, si segnalano due persone intossicate dopo aver inalato il fumo dei fumogeni.