QUARTO/ Si oppone alla perquisizione, ma viene trovato con la droga in casa

QUARTO – Il Gip del tribunale di Napoli, sezione 42, ha accolto istanza dell’avvocato Luca Gili e ha applicato in sede di convalida la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Iovine, residente a Quarto. L’uomo, fermato dai carabinieri della Tenenza di Quarto, aveva opposto resistenza per evitare una perquisizione domiciliare. I militari, però, con l’ausilio dei vigili del fuoco erano riusciti lo stesso ad entrare nell’abitazione di Iovine dove hanno rinvenuto 32,62 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 3 bilancini di precisione, oltre a materiale per il confezionamento. Iovine era stato tradotto nel carcere di Poggioreale e poi in sede di convalida ha ottenuto i domiciliari.