Diletta Leotta a cena a Pozzuoli durante la festa scudetto del Napoli

POZZUOLI – Ha scelto Pozzuoli e il ristorante “White Chill Out” la celebre conduttrice televisiva Diletta Leotta, che durante i festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli si è regalata una cena in uno dei prestigiosi ristoranti dell’area flegrea. Ospite della famiglia Scamardella, è stata accolta e servita dai fratelli Dylan e Daniele. Insieme a lei l’intero staff di Dazn che ha gustato la freschezza del pescato locale. In particolare crudi, tartare, antipasti e il celebre gnocchetto alla crema di gamberi. Diletta si è ripromessa di ritornare a Pozzuoli ogni qualvolta sarà al Maradona.