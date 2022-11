POZZUOLI/ Violazioni ambientali, denunciate tre persone e sequestrata una falegnameria

POZZUOLI – Tre persone denunciate per aver violato la normativa ambientale. Questo il bilancio dell’operazione messa a segno dai carabinieri della stazione di Licola e dai colleghi forestali della stazione di Pozzuoli. A finire per primo nei guai è stato il titolare di un’officina meccanica al cui interno erano stoccati rifiuti senza alcun controllo. I militari hanno riscontrato una cattiva gestione delle acque reflue e dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Denunciato anche il gestore di una falegnameria. L’attività era condotta senza alcuna autorizzazione e il locale era alimentato da un allaccio abusivo alla rete elettrica. Anche in questo caso sono stati rilevati rifiuti smaltiti illecitamente. L’attività è stata sequestrata. Denunciata, inoltre, la proprietaria della falegnameria.