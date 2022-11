Aurora e Ludovica, le sorelle Youtuber fenomeno del momento al Villaggio di Natale a Napoli

POZZUOLI – Origini puteolane, Aurora e Ludovica sono il fenomeno mediatico del momento. Youtuber da centinaia di migliaia di visualizzazioni al mese, autrici del libro “Il portale del tempo sospeso”, le due sorelle stanno scalando le classifiche del web con i loro video che raccontano momenti di vita quotidiana con naturalezza e semplicità. Un successo che la scorsa settimana ha fatto registrare il pienone a Piazza Duomo, a Milano, dove è andato in scena il firmacopie del loro primo libro edito da Mondadori. Nel loro canale YouTube, amatissimo dai bambini, vanno a caccia di mille avventure. Aurora, la più grande, è anche la più prudente e saggia; Ludovica, la piccola, è curiosa e intraprendente: insieme sono una forza della natura.

L’EVENTO – Aurora e Ludovica si esibiranno domenica 4 dicembre, dalle 15.30, in un evento spettacolo al “Christmas Village” presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Uno spettacolo con sketch, challenge e balletti che sarà aperto con una sorpresa per i tanti bambini e teenagers che quotidianamente, attraverso YouTube, Facebook, Instagram e Tik Tok seguono le loro performance.

IL SUCCESSO – Genitori di Pozzuoli, Aurora e Ludovica sono le figlie di Daniela D’Oriano e Gennaro Sardo, ex calciatore con una lunga carriera da terzino in serie A. Il loro successo è arrivato quasi per gioco: dopo i primi video caricati in rete, in poco tempo le due sorelline hanno conquistato la simpatia e l’affetto di migliaia di bambini in tutta Italia. Dopo le tappe di Milano, Caserta, Vomero e Nocera Inferiore, Soverato e Crotone domenica un nuovo bagno di folla le attende a Napoli.