La città di Pozzuoli è in lutto: è morto l’ex sindaco Antonio Procacci

POZZUOLI – La città di Pozzuoli dice addio all’ex sindaco Antonio Procacci, deceduto nel corso della notte all’età di 89 anni. Dirigente nella Democrazia Cristiana, aveva indossato la fascia tricolore per due anni: dal 1988 al 1990. I funerali saranno celebrati nella giornata di domani, alle 10:30, nella chiesa Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO – «Apprendo con grande dolore la notizia della scomparsa del dottor Antonio Procacci, già sindaco di Pozzuoli. Giunga un abbraccio alla famiglia e alle persone a lui care in questo momento di sofferenza, da parte mia, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città di Pozzuoli», è il messaggio di cordoglio del sindaco Luigi Manzoni. A esprimere vicinanza alla famiglia anche il consigliere comunale di opposizione, Paolo Ismeno: «Stanotte ci ha lasciato una figura importante per me e rappresentativa per la storia della nostra città. È scomparso il dottor Antonio Procacci a cui mi legava un affetto personale e familiare enorme. Un uomo buono , disponibile, intelligente e un esempio per tutti. Ricordi e momenti di vita vissuta insieme a lui e alla sua famiglia affiorano nei miei pensieri in questi momenti . Il mio abbraccio forte a tutta la famiglia Procacci».