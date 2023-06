POZZUOLI/ Vigili aggrediti sul porto, la condanna dei sindacati «Episodio intollerabile»

POZZUOLI – «Con grande rammarico e preoccupazione registriamo ancora una volta un episodio di violenza perpetrata nei confronti di agenti della polizia municipale oggetto di sputi e presi a pugni nell’area del porto di Pozzuoli da parte di un soggetto già condannato. Visto quest’ulteriore evento increscioso si ribadisce l’importanza della sicurezza degli appartenenti al Corpo di polizia Municipale». Scrivono in una nota i sindacati di categoria della Polizia Municipale quali Cgil funzione pubblica, Cisl Fp e Uil Fpl hanno indirizzato agli agenti del comando di Pozzuoli dopo l’aggressione subita domenica da un 50enne nella zona del porto. «Le scriventi OO.SS. chiederanno con forza di adottare tutte le misure previste dalla legge per tutelare gli operatori di P.M. e volte a ridurre il rischio di aggressioni e violenze fisiche e verbali nei confronti di coloro che indossano una divisa. Episodi di violenza nei confronti di chi rappresenta un presidio di legalità e lavora per il controllo del territorio non sono più tollerabili!!!»